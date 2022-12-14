İmzalar, Başakpınar Küçük Sanayi Sitesi için

Talas’ta geçtiğimiz Kasım ayında arsa satışı yapılan ve S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin aldığı Başakpınar Küçük Sanayi Sitesi’nin yapımı için kollar sıvandı.

Talas Belediyesi’nin katkılarıyla Başakpınar Mahallesinde yapılacak olan küçük sanayi sitesi için hazırlanan protokole imzalar konuldu. Mevlâna Mahallesinde bulunan Şeffaf Oda’da gerçekleşen imza törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Kooperatif Başkanı Halit Suvar ve Kooperatif Başkan Yardımcısı Yılmaz Çiftçi katıldı.

Burada konuşan Başkan Yalçın, “Bugün attığımız imzalarla şehrimizin daha güzel ve düzenli hale gelmesi, esnafımızın rahatı için bir adım daha atmış olduk. Şehrimizdeki tüm mermerciler ve taş imalatçıları burada toplanacak. Hem esnafımıza hem de şehrimize hayırlı olsun” dedi.