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İmdada Sapunaru yetişti
HES KABLO KAYSERİSPOR KALECİSİ İSMAİL ÇİPE, ANTRENMANDA SAKATLANDI. İSMAİL'İN İMDADINA SAPUNARU YETİŞTİ.
KAYSERİ 02.09.2020, 08:05
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Hes Kablo Kayserispor kalecisi İsmail Çipe, antrenmanda sakatlandı. İsmail’in imdadına Sapunaru yetişti.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Hes Kablo Kayserispor antrenmanında zaman zaman oldukça ilginç anlar görüntüleniyor. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlık geçiren kaleci İsmail Çipe, sedye yerine el arabası ile saha kenarına alındı.
İsmail Çipe’nin sakatlandığını gören Cristian Sapunaru, saha kenarında bulunan el arabasını alarak takım arkadaşının yanına gitti. Rumen futbolcu, İsmail’i el arabasına bindirerek saha kenarına taşıdı.
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