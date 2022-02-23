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İmamoğlu: “Yatırım ve üretim olmazsa olmazımız”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Erciyes’te yapılan Summit Erciyes Zirvesi’nin açılışında bir konuşma yaptı. Konuşmasında yatırım için gerekli unsurlardan bahseden Başkan İmamoğlu, girişimci ve fikir üzerinde durdu.

KAYSERİ 23.02.2022, 14:29 23.02.2022, 14:39
İmamoğlu: “Yatırım ve üretim olmazsa olmazımız”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Erciyes’te yapılan Summit Erciyes Zirvesi’nin açılışında bir konuşma yaptı. Konuşmasında yatırım için gerekli unsurlardan bahseden Başkan İmamoğlu, girişimci ve fikir üzerinde durdu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Summit Erciyes Zirvesi’nde yaptığı konuşmada yatırım ve üretim için gerekli en önemli unsurların müteşebbis ve fikir olduğunu belirtti. Kayseri’nin müteşebbis açısından bereketli topraklara sahip olduğunu dile getiren Başkan İmamoğlu, “Bilindiği üzere yatırım ve üretim için belli unsurlar gerekiyor. Girişimci, fikir, sermaye, ekonomik ortam, uygun yer gibi unsurlar bir araya geldiği takdirde yatırım da mümkün hale geliyor. Ancak bu unsurlar içinde iki tanesi diğerlerinden çok daha önemli. Girişimci ve fikir olmadan yatırımın yapılması mümkün değil. Şükürler olsun ki, Kayseri müteşebbis açısından bereketli topraklara sahip. 6 bin yıllık tarihimizden gelen ticari genler bugün Kayseri’yi müteşebbis ihraç eden bir şehir haline getirdi. Bu müteşebbis ruh sayesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi gibi Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden birisi ortaya çıktı. Ardından İncesu ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgeleri ile Serbest Bölge geldi. Şimdi Dördüncü OSB için çalışmalar yapılıyor. OSB’ler dışında da çok önemli yatırımlarımız var. Dolayısıyla müteşebbis açısından sıkıntımız yok. Üniversitelerimiz, devletimizin ilgili birimleri, Erciyes Teknopark’ın da aralarında bulunduğu teknoloji bölgelerimiz, meslek odalarımız ve yetişmiş insanlarımız sayesinde fikir açısından da önemli bir seviyeye geldik. AR-GE, ÜR-GE, İnovasyon gibi unsurlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Mesleki eğitime ağılık veriyor ve üretimin ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanların sayısını artırmaya çalışıyoruz. Aslında yatırım ve üretim için her şeye sahibiz; ancak bir konuda daha fazla gayret ve cesaret göstermeliyiz” dedi.

Konuşmasında birlikteliğin önemini de vurgulayan Başkan Yunus İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atasözlerimiz arasında “Birlikten Güç Doğar”, “Nerede Birlik Orada Dirlik”, “Anca beraber kanca beraber”, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” gibi defalarca duyduğumuz sözler olmasına rağmen bir araya gelmede gerektiği kadar mesafe alamadık. Ortaklıklar kurmak, güç birliği yapmak, daha güçlü sermayelerin oluşmasını sağlamak ve fikir sahipleriyle müteşebbisin buluşması için ortamlar oluşturmak konusunda daha fazla gayret göstermeye ihtiyacımız var. Daha fazla büyümenin ve uluslararası markalar çıkarmanın yolu buradan geçiyor. Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi’ni ifade ettiğim nedenlerle çok önemsiyorum. Müteşebbis ile fikri buluşturan ve melek yatırımcıların doğmasını sağlayan bu tür zirvelerin artmasını ve çok daha güçlü hale gelmesini arzu ettiğimi de belirtmek istiyorum. Çünkü yatırım ve üretim bizim olmazsa olmazımızdır. Sağlıklı büyümek için daha fazla yatırım yapma ve daha fazla üretme zorunluluğumuz var. Sadece kendimize ve sadece ailemize karşı değil; ülkemize ve hatta tüm insanlığa karşı sorumluluk duymalı ve bu sorumluluğun gereğini güç birliği içinde yerine getirmeliyiz. Bu anlamda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak tüm imkânlarımızla üretenin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte sanayicilerimizin tüm ihtiyaçlarını gidermeye, sanayimizdeki güç birliğinin artırılması için gayret göstermeye, sanayimizin teknolojiyi daha fazla kullanan ve üreten bir yöne doğru evrilmesi için projeler geliştirmeye çalışıyoruz.”

Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu, üretime yönelik yapılan çalışmalarla çok daha güzel bir geleceğin ülkemizi beklediğini söyledi ve Summit Erciyes Zirvesi’ne katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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