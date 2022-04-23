’İlk orucum ilk iftarım’ etkinliğine büyük ilgi

Melikgazi Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği ’İlk Orucum, İlk İftarım’ etkinliği yine birçok çocuğun yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocukların hem ilk iftarlarını açtıklarını hem de gönüllerince eğlendiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak ilk defa başlattığımız İlk Orucum İlk İftarım programımızın ikincisini Belsin bölgesi İsa Yusuf Alptekin Parkında düzenledik. Çocuklarımıza birlik ve beraberlik coşkusunu aşılamak, Ramazan’ın manevi iklimini tattırmak istiyoruz. Görüyoruz ki çocuklarımızda çok mutlu ve coşkulu. Burada hem ilk iftarlarını açıyor hem de doyasıya eğleniyorlar. Programımıza katılan herkese teşekkür ederim. Bu akşam yine ilk orucunu tutan çocuklarımızla yine iftar yapacağız ve 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşayacağız. TOKİ Demokrasi Mahallemizdeki iftarımıza tüm çocuklarımızın katılmasını istiyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize değer veriyor, onların gelişimine özen gösteriyoruz. Belediye olarak sosyal kültürel çalışmalarımız devam edecek” dedi.