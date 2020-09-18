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İlhan’ın forma numarası belli oldu
HES KABLO KAYSERİSPOR'UN YENİ TRANSFERİ İLHAN PARLAK'IN FORMA SIRT NUMARASI BELLİ OLDU.
KAYSERİ 18.09.2020, 17:43
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Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi İlhan Parlak’ın forma sırt numarası belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak’ın müsabakalarda giyeceği formanın sırt numarası belli oldu. Bugün sarı kırmızılı takım ile 2 yıllık anlaşma yapan İlhan Parlak, 23 sırt numaralı formayı giyecek.
İlhan Parlak, daha önce oynadığı Ankaragücü, Gaziantepspor ve Kayseri Erciyesspor takımlarında da 23 sırt numaralı formayı giymişti.
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