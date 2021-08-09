banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

İlhan Parlak ilk maçta yok

Yukatel Kayserispor’un takım kaptanı İlhan Parlak cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.

KAYSERİ 09.08.2021, 17:15
İlhan Parlak ilk maçta yok

Yukatel Kayserispor’un takım kaptanı İlhan Parlak cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor yeni sezona İzmir’de başlıyor. 14 Ağustos Cumartesi günü İzmir’de Altay’a konuk olacak olan sarı kırmızılı takımda geçen sezonun son maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen kaptan İlhan Parlak forma giyemeyecek.

Altay maçının ardından cezasını tamamlayacak olan tecrübeli oyuncu, ligin 2. haftasında Kayseri’de oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyebilecek.
Yorumlar (0)
28°
açık