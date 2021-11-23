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İlhan Parlak ilk golünü attı
Yukatel Kayserispor’un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon ilk golünü kaydetti.
KAYSERİ 23.11.2021, 11:55
Yukatel Kayserispor’un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon ilk golünü kaydetti.
Yukatel Kayserispor’un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak ligin 13.haftasında Kadir Has Stadyumu’nda oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe maçında takımının tek golünü attı. Göztepe maçında sahaya on birde başlayan İlhan Parlak 32.dakikada gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Topu ağlara gönderdikten sonra büyük sevinç yaşayan İlhan Parlak maç sonunda tebrikleri kabul etti.
İlhan Parlak bu sezon ilk golünü atarken maçın 87.dakikasında yerini Gökhan Sazdağı’na bıraktı.