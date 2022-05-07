İlhan Parlak ikinci golünü attı

Kayserispor’un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Kayserispor’un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak, ligin 36. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında takımının tek golünü attı. Gaziantep FK maçında sahaya on birde başlayan İlhan Parlak 26. dakikada kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan İlhan Parlak ilk yarıyı tamamlayamadı.

Maçın 36. dakikasında sakatlanarak yerini Yasir Subaşı’ya bırakan İlhan Parlak’ın MR’ı çekilecek ve sonrası durumu belli olacak.