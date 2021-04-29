banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

İlhan Parlak gollerine devam ediyor

Kayserispor’un golcü futbolcusu İlhan Parlak, Denizlispor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Gol atmak önemli ama Kayserispor’un kazanması daha önemli" dedi.

KAYSERİ 29.04.2021, 12:45
3
İlhan Parlak gollerine devam ediyor

Kayserispor’un golcü futbolcusu İlhan Parlak, Denizlispor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Gol atmak önemli ama Kayserispor’un kazanması daha önemli" dedi.

Denizlispor maçında attığı 2 gol ile ligdeki gol sayısını 8’e yükselten ve takımın en golcü futbolcusu olan İlhan Parlak, "Kayserispor olarak bu sezon hiç de iyi günler geçirmiyoruz. Kazanmamız gereken maçlarda kazanamadık. Puan tablosunda sıkıntılı bir noktadayız. Denizlispor maçı bizim için hayati önem taşıyordu. Şükürler olsun ki kazandık" dedi.

Maç sonrasında yaptığı açıklamasında "Küçükken benim hayalim ilçeden Kayseri’ye gelip Kayserispor maçına gelip izlemekti. Sonrasında bu takımda oynamak en büyük hayalim oldu. Şükürler olsun bu takımın formasını giymek bana da nasip oldu. Formasını giydim, kaptanlığı yaptım, halen de oynuyorum. Denizlispor maçında attığım goller bizi galibiyete taşıdı evet ama önemli olan takımın kazanması idi. İyi oynadık ve kazanmayı hakettik. Bir kaç maç daha galibiyetler almalıyız. Sonrasında rahata erişiriz" diye konuştu.

İlhan Parlak bu sezon geride kalan 36 maç4n 34’ünde forma giyerken Ankaragücü, Erzurumspor, Rizespor, Hatayspor, Göztepe, Gençlerbirliği ve Denizlispor (2) maçlarında goller attı.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?