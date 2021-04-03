İlhan Parlak 5. golünü attı

Kayserispor’un tecrübeli forveti İlhan Parlak bu sezon 5. golünü kaydetti.

Kayserisporlu İlhan Parlak, Süper Lig’in 32.haftasında Kayseri’de oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe maçında takımının tek golünü atan isim oldu. Maçın 25.dakikasında kafa golü ile takımını öne geçiren İlhan Parlak, müsabakanın berabere bitmesi ile golüne de sevinemedi.

İlhan Parlak bu sezon ligin 4.haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında, ligin 24. haftasında deplasmanda oynanan Erzurumspor maçında, ligin 28. haftasında oynanan Rizespor maçında ve ligin 29. haftada oynanan Hatayspor maçında takımı adına goller atmıştı.

Bu sezon 29 Süper Lig maçına çıkan İlhan, toplam 5 gol atarken 1 kez de sarı kart gördü.