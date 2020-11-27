banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çocuğunuz bu şekilde yürüyorsa dikkat
Çocuğunuz bu şekilde yürüyorsa dikkat
Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Ucuz maske uyarısı: 3 katlı olmak zorunda
Ucuz maske uyarısı: 3 katlı olmak zorunda

İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz ayrı çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalışıyor.

KAYSERİ 27.11.2020, 10:26
6
İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz ayrı çalışıyor
banner422

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalışıyor.

Hes Kablo Kayserispor’da sakat oyunculardan iyi haberler gelmeye başladı. Sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalan İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz, düz koşu yaparak çalışmalara başladı. Her iki oyuncunun birkaç hafta içerisinde yeniden formalarına kavuşmalarına beklenirken tedavilerine ise yoğun bir şekilde devam ediliyor.

Hekimoğlu Trabzon ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyen İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz, Pazartesi günü oynanacak Karagümrük maçında da takımdaki yerini alamayacak.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık