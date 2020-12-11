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İlhan Depe takıma katıldı
Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığını atlatan İlhan Depe takımla birlikte çalışmalara başladı.
KAYSERİ 11.12.2020, 09:09
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Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığını atlatan İlhan Depe takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığı geçen İlhan Depe takım arkadaşları ile çalıştı. İlhan Depe, Trabzonspor maçında 21 kişilik maç var kadrosunda yer alacak.Yeniden takıma döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden İlhan Depe, “Çok şükür sakatlığım tamamen geçti. Yeniden takıma döndüğüm için çok mutluyum. Trabzonspor maçında forma giymek istiyorum. Kayserispor forması için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum” dedi.
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