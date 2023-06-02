İlçelerde mezarlıklar duvar içine alınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; ilçe mezarlıklarında duvar ve kafes tel yapımı için ihaleye çıkacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından; mezarlık duvar ve kafes tel yapım işi için ihale yapılacak. Açık ihale usulü ile yapılacak olan ihaleye son teklif verme tarihi 23 Haziran saat 10.30 olarak açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü İhale Salonu’nda komisyonun toplanacağı bildirilirken, işin Develi, İncesu, Kocasinan, Sarız, Pınarbaşı, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde yapılacağı açıklandı. İşin niteliği ise; 10 bin metre beton mezarlık duvarı, bin metre kafes tel ve 530 metre panel çit yapımı olarak bildirildi.