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İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Tomarza’da hasar tespit çalışmalarına katıldı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tomarza ilçesinde yaşanan kuraklık sonrasında hasar tespiti çalışmalarına katıldı.

KAYSERİ 10.06.2021, 14:51
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Tomarza’da hasar tespit çalışmalarına katıldı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tomarza ilçesinde yaşanan kuraklık sonrasında hasar tespiti çalışmalarına katıldı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tomarza ilçesini ziyaret edererek; kuraklık nedeniyle yapılan hasar tespit çalışmalarına katıldı. Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Anıl Bayram ve İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Tarım Mühendisi Bayram Büyükbaş ile tarım arazilerini yerinde inceleyen İl Tarım Müdürü Şahin "Tomarza ve Develi ilçelerimizde ekip arkadaşlarımızla kuraklık hasar tespiti çalışmalarına katıldık. Sahada çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" yönünde açıklamalarda bulundu.
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