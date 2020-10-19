İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Asıl sorun ette değil otta"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye’de ara ara et ile ilgili sorunlar olduğunun söylendiğine dikkat çekerek, "Asıl sorun ette değil. Türkiye’nin asıl sorunu etle değil otladır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, pandemi döneminde gıda arzı ve tedarikinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti. Şahin, "Türkiye’de Türk sektörleri durduğu halde durmayan sürekli hareket halinde olan tek sektör vardı tarım ve hayvancılık. Bu sektöründe durmaması içinde daha yeni başkanımızın da belirttiği gibi sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlığımızın tüm mensuplarıyla beraber bu talimatlara uyduk ve bu talimat çerçevesinde Kayseri gerçekten kendine yakışır bir şekilde üretimini yaptı" ifadesinde bulundu.

"2021 yılına daha sağlam ayaklarla daha sağlam basarak gireceğiz" diyen Mustafa Şahin, "Ülkemizde ki bu pandemi sürecini hızlı atlatılmasında dünyanın bir çok yerinde gıdayla alakalı problemlerin yaşanması gündemde olduğu halde Türkiye çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadan zincirin hiçbir halkasında bırakın kopmayı en ufak bir açılma dahi olmadan ne market raflarında ne de üreticimizin deposunda hiçbir yerde ürünüyle sıkıntı yaşanmadı ve bundan sonrada yaşanmayacağından eminiz.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Mart ayı içerisinde Kayserimizde içinde olan 11 ilde ciddi anlamda tohum desteği yapıldı. Aslında bu üretimin başlangıcının tetiklenmesinin ilk adımıydı Kayseri için. Yaklaşık bin ton civarında buğday tohumunu Pınarbaşı başta olmak üzere yüksek bölgelerimize dağıttık. Beraberinde kuru fasulye tohumu dağıttık, mercimek tohumu dağıttık. Bütün bunların hepsi aynı yıl içerisinde üretime girdi ve şu anda hepsinin de tarlalarda mahsullerinin kaldırıldığı depolara girdi. Bundan sonrasında üreticimizin ellerinden tüketicimize doğru ulaşacak" diye konuştu.

Türkiye’de ara ara etle alakalı sorunlar olduğunun söylendiğini hatırlatan Mustafa Şahin, "Aslında sorun ette değil" diyerek şunları söyledi:

"Bunu tüm bu mesleği bilenlerin söylediği gibi Türkiye’nin asıl sorunu etle değil otladır. Eğer ot varsa ette beraberinde gelecektir. Yapacağımız çalışmalarla da inşallah önümüzdeki süreçte otumuzu buradan yetiştirdiğimiz sürece civar illerden aldığımız otun yaklaşık kadar da nakliye ödüyoruz. Buda bizim üreticilerimiz için ciddi anlamda bir kayıp. Ayrıca Kayseri’ye Sayın Bakanımızın geldiği dönemde ve daha sonrasında Bakan Yardımcımız ziyaretlerinde vermiş oldukları bazı taahhütler vardı ve sözler vardı. Araçlarımız yem bitkisi tohumu tedarik etmeye başladığımız yerlere gittiler. Kamyonlarımızı yükleyip getiriyoruz. İnşallah bunu da dağıttıktan sonra 83 ton yem bitkileri tohumluğunu yüzde yetmiş beş hibe destekli dağıtıma başlayacağız inşallah. Böylece ilimizde yaklaşık 31 bin dekarlık alanda üzerine 10 bin dekarda biz koymuş oluyoruz. Yaklaşık 40 bin dekarlık alana tohum üretimini yapmış olacağız.

Tabi bu bize neyi getirecek. Kayseri’deki 10 bin baş hatta 12 bin baş hayvanın bir yıllık ot ihtiyacını bugün Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla sağlamış olacağız. 2-3 bin başlıkta bizim dağıtacağımızı sayarsak yaklaşık 15 bin büyük başın Kayseri’de tüketeceği otun tohumlarının dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız."