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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı’nda denetimlerini hız kesmeden sürdürdü
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ KURBAN BAYRAMI'NDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ.
KAYSERİ 01.08.2020, 19:01
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı’nda denetimlerini sürdürdü.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve huzur içinde bayramlarını geçirmeleri ve dini bir vecibe olan kurbanlarını kesmeleri için gerekli tüm önlemler alındı. Kayseri 85 hayvan satış, 75 hayvan kesim yerinde ve İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde nöbetçi veteriner hekimler olmak üzere yaklaşık 120 veteriner hekim ile denetim ve kontrol faaliyetleri eksiksiz yürütüldü.
İl Tarım ve Orman Yardımcısı Sami Yılmaz’ın katıldığı denetimlerde; kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpesi, gebelik durumu, genel sağlık durumu, et muayenesi, tüberküloz tespit edilen hayvanların imhası ve kovid-19 tedbirlerinin yerinde denetimleri yapıldı.
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