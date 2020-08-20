Son Dakika
İl Spor merkezleri’ne kayıtlar online olarak yapılıyor
KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ İÇİN KAYITLAR ONLİNE OLARAK BAŞLADI.
KAYSERİ 20.08.2020, 15:40
2
Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından düzenlenecek olan İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri için kayıtlar online olarak başladı.
Bu yıl toplam 39 farklı spor branşında açılacak olan il spor merkezlerinin yanısıra Engelliler için ise bedensel, işitme, görme engelli ve özel sporcular olarak il spor merkezleri düzenlenecek. Bu sezon sadece cimnastik için 5 yaşını doldurma şartı aranırken diğer tüm spor branşlarında ise 6 yaşını doldurmaları gerekiyor. Tamamen ücretsiz şekilde verilecek olan kurslar üç dönem halinde yapılacak. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler Gençlik Hizmetleri ve Spor ilmüdürlüğü’ne başvurun yanı sıra kayıtlarını online şekilde kendileri de gerçekleştirebilecek.
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2020
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25