banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Benzin ve dizelin yerini LPG alacak
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Korsanların öldürdüğü mühendisin ailesi ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?
Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Benli, "Bu virüs bize birçok ezberimizi bozdurdu"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi’nin online olarak düzenlediği Şehir Sohbetleri Programında yaptığı konuşmasında, koronavirüs ile ilgili olarak, "Bu virüs bize birçok ezberimizi bozdurdu" dedi.

KAYSERİ 26.01.2021, 11:16
1
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Benli, "Bu virüs bize birçok ezberimizi bozdurdu"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi’nin online olarak düzenlediği Şehir Sohbetleri Programında yaptığı konuşmasında, koronavirüs ile ilgili olarak, "Bu virüs bize birçok ezberimizi bozdurdu" dedi.

Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi’nin düzenlediği programa katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Covid-19 ile ilgili yapılan çalışmalar ve mücadeleler ile aşı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İl Sağlık Müdürü Benli, “Bir bulaşıcı hastalığın sınırlandırılmasında aşılanma en önemli mekanizmadır. İlacını ya da tedavisini bulursunuz. Bu diğer bir yoldur ama bu şekilde herkes hastalığı geçirir. Bundan da en az insanların yüzde 60’ının geçirmesi gerekir. Üçüncü bir yolda araları açmaktır. Bu da tecrit etmektir. Toplumsal tecriti yapamayacağınıza göre bunu sadece salgını yavaşlatma şeklinde kullanıyoruz. Düşünün ki bir orman yangını var. Her tarafta bir yangın var ve küçük küçük yangınlar. Bu küçük alevleri zaman zaman yanarken görüyoruz, zaman zaman da tüttüğünü görüyoruz. Filyasyonla gidip onun etrafını çevirebiliyoruz. Etrafında alev devam etmesin diye etrafını çeviriyoruz ve sönmesini bekliyoruz. Diğer taraftan bu orman yangınını söndürmenin bir yolu ise ormana su serpmektir. Piyasada isimleri geçen farklı farklı aşılar var. Hangi aşı olursa olsun, hangi teknikle olursa olsun ateşe biri su sıkmak, diğeri köpük sıkmak. Dolayısıyla ‘su sıkarsam şöyle söndürür’, ‘köpük sıkarsam şöyle yapar’ hangisiyle yaparsanız yapın burada önemli olan yangını söndürmektir. Birinci aşamada ki yaklaşımımız bu şekilde olmalıdır. Bunlar çok kafanızı karıştırmamalıdır. Bu virüs bize birçok ezberimizi bozdurdu. Virüsün tespit edildiği andan itibaren virüsün genetiğini dizdirmemiz 3-4 ayımızı aldı. İlk genetik dizilimi de Erciyes Üniversitesi yapmıştı. Şimdi virüsle ilgili bugüne kadar bilmiş olduğumuz ilk zamanlardaki yapmış olduğumuz tedaviler komple değişti. Biliyorsunuz stokin fırtınası diye bir şey çıktı. Bir nevi vücutta yapılan ihtilaldi. İhtilal yapmaya başlayınca vücut çöküyor. Virüste birçok ezber bozulduğu gibi aşılamada da antikor düzeyine bakarak aşılamaya yaklaşılmıyor. Çünkü bu virüste antikor düzeyine bakıldığın da geçiren kişilerin birkaç ay içerisinde antikor seviyelerinin ölçülemeyecek şekilde düştüğü gözlendi. Diğer taraftan aynen çocuk felci virüsünde olduğu gibi hastalığı geçirme oranına bakılıp, hastalığı geçirme şiddetine göre aşının etkinliği değerlendirildi. Ona göre etkinlikleri ve oranları farklı farklı oldu” ifadelerini kullandı.

Çin aşısını vurulanların korona virüsü ağır atlatmadığını dile getiren Benli, “Aldığımız son verilere göre şöyle bir durum var. Özellikle Çin aşısı üzerinde yapılan bu spekülasyonda etkinliği yüzde 52 falan deniliyor ama geçirenlerin içerisinde ağır geçiren hiç kimse olmadı. Yani, aşı yapıldıktan sonra eğer korona virüs enfeksiyonu geçirmişse, bunu ağır geçiren kimse olmadı. Eğer virüs hafıza hücresine tanıtılmışsa virüs vücuda girdiği zaman hemen hücre onu tanıyıp hızlı bir şekilde askerlerini artırıp savaşa başlayabiliyor. Şu bir gerçek; bu virüs çok ciddi can kayıplarına neden oldu. Önümüzde hafife alınacak bir durum yok. Dolayısıyla bu pandemiyi ne kadar iyi yönetirseniz yönetin pandemiden çıkış yolunu da bir şekilde görmeniz gerekiyor. Bu çıkış yolu da başlayan aşılamadır.” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13