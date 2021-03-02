İl Sağlık Müdürü Benli’den Pınarbaşı İlçesine Ziyaret

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Pınarbaşı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen’i makamında ziyaret eden Benli, Pınarbaşı’nda sağlık alanında yapılan çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında çeşitli bilgiler aktardı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu’nu makamında ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Benli, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin verimliği ve vatandaşların sağlık alanındaki beklentileri hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesine geçen İl Sağlık Müdürü Benli, hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Arık ile bir araya gelerek, hastanede sunulan hizmetler ve olası ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından acil ve yatan hasta servislerini gezerek yerinde değerlendirmelerde bulunan Benli, tedavi gören hastalarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.