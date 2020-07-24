İl Sağlık Müdürü Benli uyardı, "Herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız"
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA'NIN, SON 3 GÜNDE VAKA SAYISI ARTAN İLLER ARASINDA KAYSERİ'Yİ GÖSTERMESİNİN ARDINDAN, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ALİ RAMAZAN BENLİ DE VATANDAŞLARI, "KARŞILAŞTIĞIMIZ HERKES COVİD TAŞIYORMUŞ GİBİ DÜŞÜNEREK DAVRANMALIYIZ" MESAJI İLE UYARDI.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, son 3 günde vaka sayısı artan iller arasında Kayseri’nin de bulunduğunu açıklamasının ardından, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de vatandaşları, "Karşılaştığımız herkes Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız" mesajı ile uyardı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün koronavirüs tablosunu twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" açıklamasıyla Kayseri’ye de dikkat çekti.
Sağlık Bakanı’nın açıklamasının ardından İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de twitter hesabından, "Kayserideki vaka artışı dün açıklandı. Karşılaştığımız herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız. Maske - Mesafe. Çay ikramlarını iptal edelim" uyarısında bulundu.
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