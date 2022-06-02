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İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin görevinden istifa ettiği öğrenildi.

KAYSERİ 02.06.2022, 19:01
İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Uzun süredir Kayseri İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Ali Ramazan Benli’nin istifa ettiği öğrenildi. Benli’nin Develi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapacağı öğrenildi.

Önceki günlerde Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Emin Silay, İl Sağlık Müdürü Benli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Başhekim Silay da Başhekimlik görevinden alınmıştı.

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