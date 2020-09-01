İl Sağlık Müdürü Benli, Aile Hekimleri ile Videolu Telekonferans Toplantısı Yaptı
AİLE HEKİMLERİ İLE MEVCUT DURUMU PAYLAŞMAK VE YAPILMASI GEREKENLER HUSUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK ÜZERE 31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE ONLİNE İNTERAKTİF OLARAK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ. İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ALİ RAMAZAN BENLİ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞEN TOPLANTIYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİ VE TÜM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN SORUMLULARI KATILDI.
Aile Hekimleri ile mevcut durumu paylaşmak ve yapılması gerekenler hususunda görüş alışverişinde bulunmak üzere 31 Ağustos 2020 tarihinde online interaktif olarak toplantı gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve tüm aile sağlığı merkezlerinin sorumluları katıldı.
Benli’nin, COVİD-19 pandemi süreci ve Kayseri’deki filyasyon çalışmaları hakkında Aile Hekimlerini bilgilendirdiği toplantıda; Aile Salığı Merkezlerinde görevli sorumlu hekimlere talep ve istekleri soruldu.
Aile Hekimlerinin; karantinadaki pozitif hastaların bilgi almak için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurmaları, Aile Sağlığı Merkezinde çalışan ve testleri pozitif çıkan mesai arkadaşlarının istirahat sürelerinin düzenlenmesi gibi taleplerini dinleyen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu isteklere çeşitli çözüm önerileri sundular.
Toplantıda ayrıca aile sağlığı merkezlerine başvuran şüpheli veya temaslı hastaların hastanelerde yoğunluk oluşturmaması adına İl Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Ek Hizmet Binasında bu sevkler için numune alım noktası kurulmasına karar verildi.
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