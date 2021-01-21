İl Sağlık Müdürü Benli: "2020 yılında vaka oranlarında artış gözlendi"

2021 yılının 1. ASKOM Toplantısı’nda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "2020 yılında vaka oranlarında artış gözlendi" dedi.

Online video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, Kamu, Üniversite ve Özel Hastanelerin ASKOM sorumluları katıldı.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, “Geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve hasta organizasyonunda güzel bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Hepinizin bildiği gibi pandemi sürecinde ciddi yoğunluklar yaşadığımız anlar oldu. Bu yoğun geçen süreçte başta Şehir Hastanesi ve Üniversite hastanemiz olmak üzere kamu ve özel hastanelerimiz işbirliği içinde çalışarak, sağlıklı bir şekilde hizmet verdiler. İşbirlikleri için hastanelerimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Süreç içerisinde ilk defa uygulanmaya başlanan online sevk talep edilme konusu da 29 Aralık’tan itibaren ilimizde tüm hastanelerimizde kullanılmaya başlandı. Online olarak açılan bu taleplere, 112 Komuta Kontrol Merkezimiz hızlı bir şekilde çözüm üretmektedir. 2019 ve 2020 yılları karşılaştırıldığında, 2020 yılında vaka oranlarında artış gözlenirken, il dışına yapılan vaka sevklerimizde azalmalar olduğu görülmüştür. Bu nedenle yine tüm hastanelerimize göstermiş oldukları özen ve işbirliği ile almış oldukları riskler hususunda teşekkür ederim. Bu konu büyük bir titizlik ve uyum içerisinde, çözüm odaklı çalışmamız gereken hassas bir konu. Yaptığımız bu toplantılar oluşabilecek sıkıntıları minimize ederek, önümüze daha sağlıklı bakabilmemiz açısında önem taşımakta. Şu ana kadar 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Kamu, Özel ve Üniversite hastaneleriyle beraber bu işi başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İl dışı ve il içinde yapılan ambulans sevkleri, hastane acillerine yapılan müracaat sayıları, acil vaka müdahalelerinin istatistikleri ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikâyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 2019 ve 2020 yıllarına ait istatiksel verileri paylaşılarak, artan vakalara rağmen il dışı sevklerde düşüş olduğuna değinildi.