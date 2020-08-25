İl Sağlık Müdürlüğü’nden PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KORONA VİRÜS ŞÜPHESİYLE PCR TESTİ YAPTIRAN VATANDAŞLARIN TEST SONUÇLARI AÇIKLANANA KADAR EVDE KALMALARI İSTENDİ.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, korona virüs şüphesiyle PCR testi yaptıran vatandaşların test sonuçları açıklanana kadar evde kalmaları istendi.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, test sonucunu bekleyen vatandaşlar şu uyarılarda bulunuldu:
“Numune sonucunuz çıkana kadar evde kalınız, işe ya da başkalarının bulunduğu alanlara gitmeyiniz. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda; başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde mutlaka tıbbi (cerrahi) maske takmalısınız. Evde bulunduğunuz süre boyunca bahsedilen belirtilerde kötüleşme olur ya da nefes darlığınız ortaya çıkarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için, numune alınan kişi ya da kişilerin mümkünse farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada maske takarak ve en az 2 metre fiziksel mesafeyi koruyarak oturmalı, maske nemlenmesi durumunda yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Evinize kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyiniz. PCR testinizin negatif çıkması durumunda, hastalığa karşı normal yaşantınızda maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyunuz. PCR testinizin pozitif çıkması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evde ziyaret edileceksiniz, LÜTFEN evden ayrılmayınız.”
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