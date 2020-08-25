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İl Sağlık Müdürlüğü’nden dikkat çeken paylaşım
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, KORONAVİRÜS VAKALARINDA YAŞANAN ARTIŞ SONRASINDA TEDBİRLERE UYULMASINI SAĞLAMAK İÇİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM YAPTI.
KAYSERİ 25.08.2020, 10:00
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında tedbirlere uyulmasını sağlamak için sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan, Kayseri’nin simgesi olan Erciyes Dağı’na photoshop ile maske giydirildi. Yapılan paylaşımda ’Erciyes tedbiri elden bırakmıyor. Ya siz!" mesajına yer verilirken, maske, mesafe ve temizlik konularında da uyarıda bulunuldu.
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