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İl Sağlık Müdürlüğü’nden ’aşıya ulaşım’ videosu

İl Sağlık Müdürlüğü, 18 yaşın altındaki gençlerin aşı taleplerini kolay yapmaları amacıyla bilgilendirme videosu hazırladı.

KAYSERİ 19.10.2021, 12:51
İl Sağlık Müdürlüğü’nden ’aşıya ulaşım’ videosu

İl Sağlık Müdürlüğü, 18 yaşın altındaki gençlerin aşı taleplerini kolay yapmaları amacıyla bilgilendirme videosu hazırladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, aşı taleplerini gerçekleştirmek isteyen 18 yaş altındaki gençlerin işini kolaylaştırmak amacıyla yapacakları işlemler sıralandı. Aşı talebi için internet üzerinden yapılacak olan başvuruları kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan video da, gösterilen yollar ile gençlerin aşı randevusu oluşturmasına kolaylık sağlanıyor.

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