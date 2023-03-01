İl Müdürü Livdumlu: “Kayseri büyük oranda afet bölgesi ilan edilecek diye düşünüyorum”

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, düzenlediği basın toplantısında, “Hasar tespiti günlük olarak bakanlık ve AFAD’a bildiriyoruz. Bundan sonra değerlendirilecek. Kayseri büyük oranda afet bölgesi ilan edilecek diye düşünüyorum. İlan edilince bildirilecektir” dedi.

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Sibel Livdumlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7 üzeri iki deprem sonrası Kayseri’de meydana gelen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler veren Livdumlu, 4 bin 804 yapıda inceleme yapıldığını söyleyerek, “6 Şubat tarihinde ilimiz ile de sınır olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem afeti nedeniyle 13 buçuk milyon vatandaşımız etkilenmiştir. Milletimizin başı sağ olsun. Sınır ilimiz olduğu için Kayseri’de de yoğun olarak deprem hissedilmiştir. Depremin hemen ardından müdürlüğümüz personeli bakanlığımızın talimatı ile 41 kişilik teknik ekibimiz Kahramanmaraş’a hareket etmiştir. 18 gün Kahramanmaraş’ta hasar tespitinde bulunmuşlardır. Depremin ilk saatlerinde ilimizde de vatandaşlarımız Alo 181 ve AFAD’ı arayarak yapılarındaki hasarların tespit edilmesi talebinde bulunmuşlardır. Bu güne kadar il müdürlüğümüze, Alo 181, mail, telefon ve dilekçe kanalı ile toplamda 15 bin civarında başvuru yapılmış olup mükerrer başvurular ayıklandıktan sonra 9 bin 991 adet yapı için tespit başvurusu yapılmıştır. İlimizde toplam yapı sayısı 330 bin 268, toplam bağımsız bölüm sayısı ise 866 bin 98’dir. İlk günden itibaren tamamı inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan ortalama 35 ekip ile 70 kişi sahada hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu güne kadar 4 bin 804 yapının incelenmesi tamamlanmıştır” şeklinde konuştu.

“467 ağır hasarlı yapının 317’si Sarız’da”

Kayseri’de yapılan hasar tespit çalışmalarında 4 bin 804 yapının incelemelerinin tamamladığını ifade eden Livdumlu, “15 bin civarında başvuru yapılmış olup mükerrer başvurular ayıklandıktan sonra 9 bin 991 adet yapı için tespit başvurusu yapılmıştır. İlimizde toplam 4 bin 804 adet yapıda hasar tespit çalışması tamamlandı. Bu tespitlerden 2 bin 514 yapımız hasarsız, bin 771 yapımız az hasarlı, orta hasarlı 52 adet yapımız, ağır hasarlı 467 yapımız var il genelinde. İlimiz genelinde toplam; 467 adeti Ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Bu yapıların 32 adeti resmi nitelikte olup 17’si minare, 11’i okul ve 4’ü kamu binası yapılarıdır. 11 okulumuzun da genellikle ilçelerde 1970-1980 yapıları arasındaki yığma yapılar olduğunu söyleyebilirim. Melikgazi’de 1, Kocasinan’da 4, Sarız’da 1 adet okul binası, 1 adet lojman, Bünyan’da 1, İncesu’da adet, Yeşilhisar’da 1 adet, Yahyalı’da 1 adet okul ve 4 kamu binamızdan Sarız Belediye Başkanlığı binamız ağır hasar tespit edildi, Yeşilhisar Belediye Başkanlığı binasında ağır hasar tespit ettik. Yahyalı Jandarma Komutanlığı’nın garaj binası ve Pınarbaşı’nda 1 adet okul deposu ağır hasarlı. Kalan 435 adet ağır hasarlı yapının 361’i konut, 3’ü ticarethane 71 adedi ise depo, ahır ve müştemilattır. İlimizde bulunan ağır hasarlı konutların 317 adedi Sarız, 10 adedi Bünyan, 10 adedi Yahyalı, 3 adedi Sarıoğlan, 6 adeti Pınarbaşı, 3 adeti İncesu, 7 adeti Akkışla ilçelerimizde, merkez ilçelerimizde ise 2 adet Melikgazi, 1’i acil yıktırılacak olmak üzere 3 adet ağır hasarlı konut Kocasinan ilçemizde bulunmaktadır. Acil yıktırılacak statüsünde olan yapının valiliğimizce yıkım işlemleri tamamlanmak üzeredir. Kalan başvuruların hasar tespit çalışmalarını ise en geç 15 gün içinde bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Kayseri büyük oranda afet bölgesi ilan edilecek diye düşünüyorum”

Kendilerine gelen sorulara da açıklık getiren Livdumlu Kayseri’nin büyük oranla deprem bölgesi ilan edileceğini dile getirerek, "Hasarsız ve az hasarlı yapılar tapuya işlenmeyecektir. Ağır hasarlı yapılar yıkılacak, orta hasarlı yapılar ise 1 yıl içerisinde mühendislik hizmeti alınıp alınmadığının takibi AFAD ve ilgili idareler tarafından yapılacaktır. Kayseri; Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmedi henüz. Ancak biz yaptığımız hasar tespitlerini her gün bakanlığa iletiyoruz. Bu tespitlerin sonucunda gerekli değerlendirmeler yapılacak. Hasar tespiti günlük olarak bakanlık ve AFAD’a bildiriyoruz. Bundan sonra değerlendirilecek. Kayseri büyük oranda afet bölgesi ilan edilecek diye düşünüyorum. İlan edilince bildirilecektir” dedi.

“Orta hasarlı yaparlar mühendislik hizmeti almazsa, ağır hasarlı konumuna geçecek“

Livdumlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Orta hasarlı yapı sahipleri; kendi yapılarını bir mühendislik hizmeti yaparak, ruhsat dahilinde 1 yıl içerisinde güçlendirmesi ve tamir ettirmesi gerekiyor. Eğer 1 içerisinde bu işlem yapılmazsa onlar da ağır hasarlı konuma geçecektir.”