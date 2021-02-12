İl Müdürü Kabakcı, kursiyerlerin sertifikalarını verdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Bilim ve Teknoloji Kulübü tarafından düzenlenen Model Uçak kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Model Uçak Başlangıç Seviyesi(C) kursuna katılan 30 kursiyer, başarıyla tamamladıkları kursun sertifikalarını İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’dan aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kursiyerleri tebrik ederek, başarılar diledi.