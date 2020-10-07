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İl Müdürü Kabakçı, Gençlik Merkezi Müdürlerinden Brifing Aldı

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI, SEYYİD BURHANEDDİN GENÇLİK MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK GENÇLİK MERKEZİ ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.

KAYSERİ 07.10.2020, 12:10
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İl Müdürü Kabakçı, Gençlik Merkezi Müdürlerinden Brifing Aldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezini ziyaret ederek Gençlik Merkezi çalışanları ile bir araya geldi.

Toplantıda İl Müdürü Kabakcı Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız ve Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Müdürü Ali Karagöz’den Brifing aldı.

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