İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse: “Kayseri olarak LGS’ye hazırız”

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahammeddin Karaköse, Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili olarak, “Kayseri olarak LGS’ye hazırız” dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 4 Haziran Pazar Günü gerçekleştirilecek LGS ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gazetecilere açıklama yapan Karaköse, “4 Haziran 2023 tarihinde ülkemizde önemli bir sınav yapılacak. Liselere Geçiş Sınavı’nı (LGS) yapacağız. İlimizde de bu süreçte tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 4 Haziran Pazar günü saat 9.00 itibariyle 2 oturumdan oluşacak sınavımızın 1’inci oturumunu sözel bölümünü gerçekleştireceğiz. Daha sonra saat 11.30’da da 2’inci oturum olan ve sayısal sorulardan oluşan bölüm gerçekleştirilecek. İlimizde şu ana kadar sınav yapılacak okulların tespiti, sınavda görev alacak öğrencilerin görevlendirilmesi, bu hususta alınacak diğer önlemler ve ilgili toplantıların hepsi gerçekleştirildi. Şu anda Kayseri ili olarak LGS’ye hazırız. İlimizde yaklaşık olarak 333 okulda 23 bin 733 öğrencimiz LGS sınavına katılacak. Pazar günü Allah izin verirse kazasız, belasız bir şekilde bu sınavı yapmak istiyoruz. Eğitim hayatındaki önemli sınavlardan bir tanesi LGS sınavıdır. Bu sınavda merkezi sistemle öğrenci alan okullara sınav sonucuna göre öğrenci yerleştirilmesi yapılacak. Bu okullar; Fen Liseleri, Sosyal Bilim Liseleri ve bizim diğer proje okulları olarak önceden belirlediğimiz okullarımız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere sınavda sakin olmaları yönünde önerilerde bulunan Karaköse, “Yaklaşık 1 yıldır hepiniz çok çeşitli şekillerde bu sınava hazırlanıyorsunuz. Pazar günüde bu hazırlığınızın karşılığı olarak bir emek ve çaba sarf edeceksiniz. Öncelikle her şeyin hayırlısı olsun. Bu saatten sonra artık yavaş yavaş biraz daha dinlenme moduna geçmek biraz daha sınav havasına girmek önemli. Özellikle uyku düzeni, beslenme, ara ara spor aktiviteleri yapmanız çok önemlidir. Kaygı illa ki olacak ama bu kaygı kontrol edilebilir bir kaygı olması lazım. Onun için de bizim kendimize güvenmemiz, şu ana kadar ki hazırlıklarımız neyse onu tam kapasite olarak sınavda yansıtabilmemiz önemli. Bu konuda bir sorun yaşarsanız duygularınızı paylaşmanız, ifade etmeniz, ebeveynlerinizle, arkadaşlarınızla konuşmanız önemli. Ancak ne olursa olsun bu sınav asla ilk veya son değil. Bu kadar geniş ölçekli bir sınavda başka sorumluluklarda vatandaşlarımıza düşüyor. O gün biraz daha gürültü kirliliğine dikkat etmemiz, vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha şuurlu olması öğrencilerimiz ile bu konuda empati kurması çok önemli” ifade edildi.

Ayrıca Karaköse, deprem bölgesinden 441 öğrencinin de Kayseri’de sınava gireceğini dile getirdi.