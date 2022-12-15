İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

Kayseri’de okul sporlarının gelişmesinde büyük katkısı olan duayen eğitimci Atilla Nuhoğlu’nun ismi spor salonuna verildi.

Sümer Fen Lisesi’nde bulunan spor salonunda düzenlenen programa, Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, okul müdürleri, öğretmenler ve Atilla Nuhoğlu’nun yetiştirdiği öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda protokol üyeleri kurdele keserek, spor salonuna yeni ismini verdi. Kuran tilavetinin okunmasının ardından Atilla Nuhoğlu’nun kısa hayat hikayesi okundu. Atilla Nuhoğlu için hazırlanan video gösterimi yapılırken, Nuhoğlu’nun öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik; “Atilla hocamız erken bir zamanda ebediyete irtihal etti. Kendisiyle ilgili slaytlar yapıldı. En güzel şeyler söylendi. Biz tanıma fırsatı bulamadık. Bu memlekete hizmet ederseniz, özveriyle çalışırsanız, bu memleket sizi unutmuyor. Vefalı insanlarımız çıkıyor ve bir gün bunu hatırlıyor. Bu emeğin karşılığı neyse veriyor. Değerli hocamın ruhu şad olsun. Kendisinin zamanında çalıştığı arkadaşlarına uzun ömürler diliyorum. Bu programın yapılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir ilk Kayseri’de vefat eden bir öğretmenin spor salonuna isminin verilmesini ilk olması açısından biz önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer de, “Benim rahmetli hocamızı tanıma imkanım olmadı. Daha sonra bana anlattılar. Şimdi insanlara Allah bir ömür veriyor. O ömür bir sebepten dolayı tükeniyor. İnsanın asıl ömrü öldüğü, yeryüzünde adını bilen son kişi öldüğünde biter derler. Bir eser yazarsınız, kitap yazarsınız. Tarihi yapı ortaya koyarsınız. Adınızın anılacağı böyle çok güzel girişimlerin öncüsü olursunuz ve yıllar sizi yeni nesillere taşır. Ben buradan bu güzel vefa için milli eğitimde öncülük yapan Osman hocamız ve onun ekip arkadaşlarına, onlara bu yolu açan İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, programda Sümer Fen Lisesi Spor Kulübü’nün düzenlediği Atilla Nuhoğlu Voleybol Turnuvası’nda birinci olan takımına madalyaları verildi. Atilla Nuhoğlu’nun en sevdiği şiir olan ‘Sakarya’ şiiri okunmasının ardından horon ve zeybek gösterileri düzenledi. Atilla Nuhoğlu’nun öğrencilerinin voleybol gösteri maçı oynamasıyla program sona erdi.