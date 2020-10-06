İl Kültür Müdürü Dursun, kültürel ve turistik alanlarda inceleme yaptı
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ DR. ŞÜKRÜ DURSUN, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜR YARDIMCISI NEVZAT AK VE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT TARİHİ VE TANITIMI DAİRE BAŞKANI GÜRCAN SENEM BİRLİKTELİĞİNDE OLUŞAN HEYET, TOMARZA İLÇESİNİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nevzat Ak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem birlikteliğinde oluşan heyet, Tomarza ilçesinin tarihi, kültürel ve turistik alanlarında incelemelerde bulundu.
Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’in de katıldığı incelemelerde, Tomarza’daki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına yönelik yerinde incelemeler yapılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Tomarza ilçesinin tarihe ışık tutan, görülmeye değer çok sayıda esere sahip olduğunu vurgulayan İl Müdürü Dursun, "Halkımız tarafından yeterince tanınmayan eserlerin gün yüzüne çıkartılarak yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretlerinin sağlanması ve tanıtımlarının yapılması konusunda elimizden geleni yapacağız" dedi.
Heyet, gün sonunda Tomarza İlçe Halk Kütüphanesini yerinde inceleyerek ziyaretini sonlandırdı.
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2