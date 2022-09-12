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İl Jandarma Komutanlığı yemekte buluştu
İl Jandarma Komutanlığı personelleri, yemekte buluştu.
KAYSERİ 12.09.2022, 11:10
İl Jandarma Komutanlığı personelleri, yemekte buluştu.
İncesu Marina’da Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Eskitürk ve eşi Kezban Eskitürk ile personeller eşleriyle birlikte katıldı.
Yemeğin ardından, Karamustafa Paşa Kervansarayı, Arasta Çarşısı ve Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi de gezildi.
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