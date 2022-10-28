İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanarak, il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, 2022 yılının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Gökmen Çiçek, yapılan toplantının işverenlere ve iş arayan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler veren Vali Gökmen Çiçek, “Kurumumuz, 2022 Ocak - Eylül döneminde, işe yerleştirme, işsizlik sigortası, işgücü yerleştirme kursları, işyeri sayıları ve işyeri ziyaretleri ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmiştir” dedi

Vali Çiçek toplantının sonunda kurul üyelerinden yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.