Kayseri İl Hakem Kurulu’nda görev değişikliği yapıldı. Emre Altun, hakem atama sorumlusu oldu.

Kayseri İl Hakem Kurulu’nda önemli bir değişiklik yapıldı. Kayseri hakem camiasının önemli isimlerinden Emre Altun, Hakem Atama Sorumlusu olarak göreve başladı. Son zamanlarda Kayseri hakem camiasında yaşanan sıkıntılardan sonra gerçekleşen görev değişikliğinin faydalı olması bekleniyor.

İl Hakem Kurulu Başkan yardımcısı olan Emre Altun’un Hakem Atama Sorumlusu olarak göreve başlaması, özellikle genç hakemler tarafından da sevinçle karşılandı.