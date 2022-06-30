banner549

banner586

banner547

Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı

İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi

Kayseri’de Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya ile görüşmek isteyen şahıs içeri alınmayınca tepki göstererek, parti binasının kapısını tekmeledi.

KAYSERİ 30.06.2022, 17:11
İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi

Kayseri’de Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya ile görüşmek isteyen şahıs içeri alınmayınca tepki göstererek, parti binasının kapısını tekmeledi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan DEVA Partisi Kayseri İl Başkanlığına gitti. İl Başkanı Metin Özkaya ile görüşmek isteyen şahıs parti binasına alınmayınca parti görevlilerine tepki göstererek, parti binasının kapısını tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına alarak, karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
açık