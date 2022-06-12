Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaza Merhaba Gençlik Festivali çerçevesinde sahne alan sevilen müzik grubu İkilem, hayranlarıyla buluştu.

Kayseri’de kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’ üçüncü gününde de devam etti. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festivalin üçüncü gününde ilk olarak sanatçı Nihat Altındiş sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları ile Kayserililere müzik ziyafeti sunan Altındiş’e konserin sonunda, KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Daha sonra sahneye ünlü müzik grubu İkilem çıktı. Grup solisti Serhat Karan, kültür merkezini dolduran kalabalığa, “Bu nedir böyle, bu nasıl kalabalıktır, harika görünüyorsunuz, süpersiniz” diyerek, şarkılarını seslendirmeye başladı. Grubun şarkılarına Kayserililer hep bir ağızdan eşlik ederken, konser sonunda İkilem grubu üyesi Uğur Ateş ise; “Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyemize, bu etkinlikte emeği geçen herkese, bizi burada ağırlayan bütün personele çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. Kayseri çok güzel bir yer, çok güzel yemekler yedik, teşekkür ederiz” diye konuştu. Konser sonunda müzik grubuna çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de, “Temmuz ayında da konserlerimiz devam edecek. Memduh başkanımızın siz gençlere selamlarını getirdim. Gençler ne istiyorsa, hangi konseri istiyorsa yapacağız. İkilem grubuna da teşekkür ediyoruz” dedi.