banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti

’İkilem’ hayranlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaza Merhaba Gençlik Festivali çerçevesinde sahne alan sevilen müzik grubu İkilem, hayranlarıyla buluştu.

KAYSERİ 12.06.2022, 14:54 12.06.2022, 14:59
’İkilem’ hayranlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaza Merhaba Gençlik Festivali çerçevesinde sahne alan sevilen müzik grubu İkilem, hayranlarıyla buluştu.

Kayseri’de kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’ üçüncü gününde de devam etti. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festivalin üçüncü gününde ilk olarak sanatçı Nihat Altındiş sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları ile Kayserililere müzik ziyafeti sunan Altındiş’e konserin sonunda, KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Daha sonra sahneye ünlü müzik grubu İkilem çıktı. Grup solisti Serhat Karan, kültür merkezini dolduran kalabalığa, “Bu nedir böyle, bu nasıl kalabalıktır, harika görünüyorsunuz, süpersiniz” diyerek, şarkılarını seslendirmeye başladı. Grubun şarkılarına Kayserililer hep bir ağızdan eşlik ederken, konser sonunda İkilem grubu üyesi Uğur Ateş ise; “Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyemize, bu etkinlikte emeği geçen herkese, bizi burada ağırlayan bütün personele çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. Kayseri çok güzel bir yer, çok güzel yemekler yedik, teşekkür ederiz” diye konuştu. Konser sonunda müzik grubuna çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de, “Temmuz ayında da konserlerimiz devam edecek. Memduh başkanımızın siz gençlere selamlarını getirdim. Gençler ne istiyorsa, hangi konseri istiyorsa yapacağız. İkilem grubuna da teşekkür ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu