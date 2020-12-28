İki gündür aranan Cancanlı Osman bulundu

İki gündür kayıp olan ailesi ve polis ekiplerince aranan Cancanlı Osman lakaplı Osman Genç bulundu.

Kayseri’nin Develi ilçesinden şehir merkezine gelen ve ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunulan Cancanlı Osman sağ salim bulundu. Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık mahallesinde polis ekipleri tarafından bulunan ahraz olan Osman Genç, polis merkezine götürülerek ısınması sağlandı.

Kayseri’de bulunan ve polis ekiplerinin araştırması sonucunda ailesi bulunan Osman Genç yakınlarına teslim edildi.