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İhtiyaç sahibi hastalara motorlu hasta yatağı ulaştırılıyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2019 yılında yatalak hastaların evde tedavisini kolaylaştırarak, yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla başlattığı proje çerçevesinde, hastane tipi motorlu hasta yatakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

KAYSERİ 21.05.2022, 10:47
İhtiyaç sahibi hastalara motorlu hasta yatağı ulaştırılıyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2019 yılında yatalak hastaların evde tedavisini kolaylaştırarak, yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla başlattığı proje çerçevesinde, hastane tipi motorlu hasta yatakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Yatak teslim edilen hastalardan Nebahat Tarhan’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerini ileten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, “Evde Sağlık Hizmetlerimiz yapmış olduğu bu farklı uygulamaya yerinde müşahede etmiş bulunmaktayız. Özellikle yatalak olan hastalarımıza temin ettiğimiz bu motorlu hasta karyolaları ile hastalarımızın hayatlarına daha konforlu şekilde devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Evde yatalak hastası olup bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızdan, 444 38 33 numaralı telefonu arayıp bizleri haberdar etmelerini istiyoruz. Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz geçtiğimiz sene itibarıyla 17.783 hastaya 46.441 ziyaret gerçekleştirdi. Bu rakamlar evde sağlık hizmetlerine ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Evde yatağa bağımlı kayıtlı hasta sayımız 1285 iken şu ana kadar 1026 hastamıza motorlu hasta karyolası teslim ettik. Diğer taraftan evlerde aktif 587 yatağımız hizmete devam etmekte. Herhangi bir şekilde yatak ihtiyacının ortadan kalkması durumunda ise yataklarımızı tekrar teslim alıp dezenfekte işlemlerinin ardından sırada bekleyen hastamıza teslim ediyoruz” dedi.

Açıklamalarının sonunda Kayserili hayırseverlerden destek beklediklerini dile getiren İl Sağlık Müdürü Benli, “Buradan Kayseri’deki hayırseverlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Konuşmamın başında belirtiğim gibi 1285 kayıtlı hastamızdan 587’sinde motorlu karyola teslim ettik. Aradaki açığı kapatmak için karyola temini konusunda hayırseverlerimizden destek bekliyoruz” diyerek, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü ve tüm kamu hastanelerinde hizmet veren evde sağlık birimlerine teşekkürlerini iletti.

İl Sağlık Müdürlüğünün sunduğu bu hizmeti hastanede öğrendiğini söyleyen hasta yakını Nurten Tarhan ise, “ Hastanede görevli hemşirelerin yönlendirmesiyle 444 38 33 numaralı telefonu arayıp evde yatalak hastam olduğunu söyledim. Sağ olsunlar 2 gün içinde evimize gelerek bilgilerimizi alıp hastamızı kontrol ettiler. 3-4 gün içinde de yatağımızı teslim ettiler. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık Müdürümüze ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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