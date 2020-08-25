banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi

"İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞU KASKİ’NİN HASTANELERDE COVİD-19 TEŞHİSİYLE YATAN HASTALAR İLE KARANTİNA ALTINDAKİLERE ÖZEL ÜRETTİĞİ SUYUN ÜRETİM MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, “PANDEMİ SÜRECİNDE HASTALANAN, İZOLE OLAN VE KARANTİNAYA ALINAN VATANDAŞLARIMIZA STERİL KOŞULLARDA SU ULAŞTIRIYOR, BULAŞ RİSKİNİ EN EZA İNDİRİYOR VE EN GÜZEL KAMU HİZMETİNİ VERİYORUZ.” DEDİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, EL VE ORTAM DEZENFEKTANININ BELEDİYE İMKÂNLARIYLA ÜRETİLMESİNDEN DOLAYI 2 MİLYON LİRA KAMU MENFAATİ SAĞLANDIĞINA DA DİKKATİ ÇEKTİ.

KAYSERİ 25.08.2020, 14:55
"İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi kuruluşu KASKİ’nin hastanelerde Covid-19 teşhisiyle yatan hastalar ile karantina altındakilere özel ürettiği suyun üretim merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Pandemi sürecinde hastalanan, izole olan ve karantinaya alınan vatandaşlarımıza steril koşullarda su ulaştırıyor, bulaş riskini en eza indiriyor ve en güzel kamu hizmetini veriyoruz.” dedi. Başkan Büyükkılıç, el ve ortam dezenfektanının belediye imkânlarıyla üretilmesinden dolayı 2 milyon lira kamu menfaati sağlandığına da dikkati çekti.

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele sürecinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Covid-19 teşhisiyle tedavi görenler ile karantina altına alınanlara KASKİ tarafından üretilen paket su dağıtılıyor. Salgınla mücadele kapsamında özel üretilen ve paketlenen suyun üretim merkezinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara steril koşullara ulaştırmak suretiyle su gereksinimlerini karşıladıklarını ve en güzel kamu hizmetini verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Pandemi süreci ister istemez kurum ve kuruluşlara daha farklı bakış açısı yüklemek durumunda kalıyor. Nasıl maliyeti aşağıya çekeriz. Nasıl bu süreçte yararlı oluruz anlayışı içerisinde de çalışmalar yapılıyor. Şu anda Beştepeler diye bilinen bölgede Rahmetli Çalık’ın da isminin anıldığı su depomuzun olduğu yerdeyiz. Buradaki suyumuzu ki kaynak niteliğinde. Zaten Kayseri’nin suyunun en önemli özelliği hem içilebiliyor, hem de kullanılıyor olması. Gerçekten nitelikli ve önemli. Bizim için bir değer. Bu da Cenabı Allah’ın lütfu. Erciyes’imizin cömertliği ile buluştuğumuz ve buluşturduğumuz bir su. Mineralden zengin, iyot açığı söz konusu değil. Dolayısıyla guatr hastalıkları oluşmuyor. Bu güzellikleri taşıyan böyle bir suyumuzu Pandemi sürecinde gerçekten izole olan, karantinaya alınan özellikle şehir hastanesinde, üniversite hastanesinde ve KYK yurtlarımızdaki vatandaşlarımıza steril koşullarda ulaştırmak suretiyle su gereksinimlerini karşılıyor ve en güzel kamu hizmetini veriyoruz”

“YAKLAŞIK 2 MİLYON CİVARINDA KAMU MENFAATİNİ SAĞLAMIŞ OLDUK”

Büyükşehir Belediyesi’nin sadece su konusunda değil, salgınla mücadele kapsamında hijyen anlamında birçok çalışma yaptığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Salgının başından beri 35 bin litre dezenfektan üretimi yapıldı. Üretimi yapılan dezenfektan üniteleri hastane girişlerine ve şehrin merkezi bölgelerine koyarak vatandaşlarımızın faydalanmasına imkan sağladık. Ayrıca KASKİ kuruluşumuz çok cüzi bir rakama klor bazlı yer dezenfektanın da üretimini yaptı. Fırsatçılara müsaade etmedik. El dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve kolonya üretimlerini sağlamak suretiyle yaklaşık 2 milyon civarında kamu menfaatini sağlamış olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli vurguladığı Maske, Mesafe ve Temizlik üçleminin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Emeği geçen kuruluşumuz KASKİ’nin, başta Genel Müdürümüz olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Bu yapmış oldukları fedakârca gayretli ve araştırmacı kimliği öne çıkan çalışmalarından dolayı. Ayrıca pandemi sürecinde bu vaka ile buluşan canlarımıza geçmiş olsun diliyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Maske, Mesafe ve Temizlik konusuna bir kez daha değinmek istiyorum. Bunun bir maliyeti yok, sadece uygulamaktan ibaret, buna inanmaktan, bunu sahiplenmekten ibaret. Kalabalık yerlerde bulunmamamız gerektiğini, bulunacaksak kısa süre bulunup uzaklaşmamız gerektiğini de paylaşmak istiyorum. Pazar yerlerinde, düğünlerde, nişanlarda, kına gibi değişik gerekçeleri bahane ederek bir araya gelmekten çok, prosedürü, formaliteyi yerine getirip kısa sürede herkesin en güvenilir mekanı olan evine çekilmesi lazım. Alışveriş merkezlerinde fazla oyalanmadan ihtiyacımızı karşılayıp hemen ayrılmamız lazım. Özellikle genç ve çocuklardan bir doktor büyükleri olarak istirham ediyorum, rica ediyorum. Bana bir şey olmaz, bende bir şey yok, bana bulaşmaz mantığı içerisinde hareket etmesinler. Size bulaşmayabilir taşıyıcı olabilirsiniz ve bir başkasına bulaştırabilirsiniz. Direnci düşük ya da belirli bir yaşa gelmiş olanlara karşılaştığınızda bu virüsün adeta hayatımıza mal olacağını da hatırlamamız gerektiğini paylaşıyor ve bu konuda ister istemez gerek dünyada, gerek ülkemizde gerekse şehrimizde olan bir miktar hareketliliğe dikkat çekmek suretiyle hassasiyet gösterelim diyor, anlayışla yaklaştıklarına inandığımız Kayserili hemşehrilerimize ki büyük oranda bu kurallara uygun davrandıklarını değişik ziyaretlerimizde görüyoruz ve daha da dikkatli olmalarının çok daha doğru olacağını bir kez daha hatırlatıyorum”

KASKİ tarafından Beştepeler Su Üretim Tesisleri’nde hastaların ve karantina altında kalanların steril su ihtiyaçlarını karşılamak ve bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında son teknoloji ürünü makinalarla saatte 1200 adet bardak su üretimi gerçekleştiriliyor. İlk etapta 1 milyon adet su paketlenerek kullanıma sunulacak.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25