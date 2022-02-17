Son Dakika
Hırsızın pişmanlığı kamerada...Hırsızlık yaptığı halı mağazasına gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Rusya-Ukrayna sınırındaki duruma yönelik, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne biliyorsak paylaştık. Çözüm şeffaf olmakla kazanılacak ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
İhsan Töme Türkiye Şampiyonası’nda
Kayseri bölgesi hakemlerinden İhsan Töme, Türkiye şampiyonasında görev alıyor.
KAYSERİ 17.02.2022, 15:22
Kayseri bölgesi hakemlerinden İhsan Töme, Türkiye şampiyonasında görev alıyor.
Okullararası B Gençler Türkiye Boks şampiyonası Karabük’te gerçekleştiriliyor. 45 ilden 300 sporcunun katıldığı ve 25 hakemin görev üstlendiği şampiyonada Kayseri’den milli Boks hakemi İhsan Töme’de yer alıyor. 16 Şubat’ta başlayıp 20 Şubat’ta sona erecek şampiyonada görev üstlenen Boks milli hakem İhsan Töme, başarılı performansı ile takdir topluyor.