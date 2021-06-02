İhracat rakamlarını değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Üretim ve ihracat ağırlıklı büyüdük"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7’lik büyümenin ardından Mayıs ayındaki ihracat rakamlarında da rekor artış yaşanmasının üretime verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Nursaçan, üretimin daha fazla desteklenmesi halinde Türkiye’nin çok daha hızlı adımlarla ilerleyebileceğini kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı ihracat rakamlarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. İhracatımızın geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 65,5 oranında artış göstererek 16 milyar 480 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Tahir Nursaçan, “Kayseri ihracatımız da geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 36 oranında artarak 194 milyon 749 bin TL’ye yükseldi. Hafta başında açıklanan yılın ilk çeyreğine ait büyüme rakamlarında bir ayrıntı önemliydi. Büyüme net dış talep ve yatırımlar ağırlıklı gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında yaptığımız ihracat rakamları gibi Mayıs ayındaki rakamların da rekor seviyede gelmesi üretim ve ihracat ağırlıklı büyüdüğümüzün de göstergesi oldu” dedi.

Başkan Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki aylarda da büyüme trendini sürdüreceğine inandığını dile getirerek, üretime verilen önceliğin devam etmesi gerektiğini kaydetti.