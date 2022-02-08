Hürriyet MTal Aksaray’dan galibiyet ile döndü

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup’ta mücadele eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. haftada Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 3-2 mağlup etti.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4.Grup’ta 12. hafta, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 12. hafta karşılaşmasında Kayseri temsilcisi Hürriyet MTAL-Aksaray MTAL’a konuk oldu. Aksaray Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Uzatma setine taşınan müsabakadan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3-2 galip ayrıldı. Kayseri ekibi, bu galibiyetle bu sezonki 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup 13. hafta karşılaşmasında Hürriyet MTAL - Kılıç Silifke İdman Yurdu’nu konuk edecek. Aksaray MTAL ise Konya Büyükşehir Belediye’ye konuk olacak.