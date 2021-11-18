banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor

Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından verilen ‘fahri doktora’ unvanı dolayısıyla Bakan Akar’ı tebrik ederken, Bakan Akar da Kayseri’ye önemli eserlerin kazandırıldığını, her geçen gün büyük adımlarla ilerleme kaydedildiğini büyük memnuniyetle müşahede ettiklerini söyledi.

KAYSERİ 18.11.2021, 14:38
Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından verilen ‘fahri doktora’ unvanı dolayısıyla Bakan Akar’ı tebrik ederken, Bakan Akar da Kayseri’ye önemli eserlerin kazandırıldığını, her geçen gün büyük adımlarla ilerleme kaydedildiğini büyük memnuniyetle müşahede ettiklerini söyledi.

Başkanlık girişinde Bakan Akar’ı çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ve beraberindeki heyete, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından hazırlanan, 12 takım, 70 parçadan oluşan Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi’ni gezdirdi. Bakan Akar, sıfır atık projesi kapsamında kullanım süreleri dolmuş, kullanılmayacak düzeyde olan mobilyalar üzerine dekoratif ahşap süsleme yöntemi ile hazırlanan ürünleri ilgiyle gezdi.

Sergi ziyaretinin ardından başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar’a ‘hoş geldiniz’ konuşması yaparak, “Erciyes Üniversitemizin senatosunun arz etmiş olduğu doktora takdiminden dolayı sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldık. Tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.

Biz dizi program ve ziyaretler için memleketi Kayseri’ye geldiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “Gerçekten her geçen gün hem Türkiye’de hem de dünyada dahil, ciddi bir şekilde akademik dünyada yer edinmeye başlayan Erciyes Üniversitemizin, 2021-2022 eğitim yılı açılışına katıldık. Yine üniversitedeki sayın rektör hocamızın ve üniversite senatosunun tensipleriyle fahri doktora unvanı verildi. Büyük bir memnuniyet ve gururla aldık. Bu çerçevede oradaki gençlerle bir buluşmamız, görüşmemiz oldu” diye konuştu.

Bakan Akar, Kayseri’ye önemli eserlerin kazandırıldığını, her geçen gün büyük adımlarla ilerleme kaydedildiğini de büyük memnuniyetle müşahede ettiklerinin altını çizerek, “Diğer taraftan bilimsel, ilmi çalışmaların da hızla devam ettiğini, özellikle TÜRKOVAC’ta çok büyük başarılar elde edildiğini, onun da artık sona çok yaklaşıldığını, önümüzdeki günlerde sadece ülkemizin, kendi milletimizin, asil vatandaşlarımızın, 84 milyon vatandaşımızın değil, aynı zamanda dost, kardeş ve tüm insanlık için de bu aşının kullanılmasının asil milletimize sağlayacağı çok büyük bir gurur ve övünç var. Bu konuda öncü olan, çalışmalara liderlik yapan Prof. Dr. Sayın Aykut Özdarendeli’yi de tebrik etme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

Kentte yapılan proje ve hizmetleri de yakından takip ettiklerini ve gelişmelerin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri’mizde havaalanımızın büyük hızla yapılmakta olduğunu, Kayseri’mizin ihtiyacına cevap veremeyen mevcut tesislerin genişlemesi ile hava ulaşımının çok kolaylaşacağını, buna bağlı olarak Kayseri’mizi ziyarete gelecek ziyaretçilerimizin de çok ciddi şekilde artacağını değerlendiriyoruz. Savunma sanayi konusunda da önemli adımlar atıldığını biliyorsunuz. Buradaki hava bakım fabrikamızın yaptığı girişimlerle bir anlaşma yapıldı, uçaklarımızın bakımı, onarımı, birleştirilmesi dahil, Kayseri’de yapılması konusunda önemli adımlar atıldı, önemli gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde inşallah sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri’nin uçakları değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler ile bazı Avrupa’daki müttefik ülkelerimizden de buraya bakıma, onarıma uçakların gelmesini bekliyoruz, temaslarımız sürüyor. Aspilsan’da da gelişmeler hızlı bir şekilde devam etmekte, hem ülkemizin hem de dost ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki benzeri gelişmeler bizi ziyadesiyle memnun ediyor.”

Bakan Akar, tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim ve temas halinde olduklarını söyleyerek, “Demiryolları, karayolları, havayolları ile gelişmesiyle alakalı milletvekillerimiz, belediye başkanımız, valimiz ile koordineli şekilde bu işlerin biran önce hızlanması ve gerçekleştirilmesi için gerçekten arkadaşlarımızla beraber, ilgili bakanlık ve kurumlarla iletişim ve temas halindeyiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu faaliyetlerin hızlanması için direktifleri, ilgilenmeleri bizim için çok büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Bakan Akar’ın Başkan Büyükkılıç’a ziyaretine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile diğer ilgililer de katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6