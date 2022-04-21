Hizmet-İş’ten minik Eymen’e yardım eli

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı sosyal sendikacılık anlayışı ile yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Ramazan ayı vesilesiyle üyelerinin evlerine misafir olduklarını belirterek, “Ramazan ayının bereketi gerçekten paylaştıkça çoğalıyor. Paylaşmak sadece maddi anlamda değil bir bardak çay içip iki kelam sohbet etmenin de gönüllere dokunmak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünce ile bizlerde Ramazan Ayı boyunca üyelerimizin evlerine konuk oluyoruz” dedi.

Çelik, “Dün misafir olduğumuz aile Kayseri Büyükşehir Belediyesinde çalışan üyemiz Osman Ceylan’ın ailesiydi. Osman Ceylan’ın 4 yaşında SMA hastası bir oğlu var. İsmi Melih Eymen Ceylan. Tedavisi yurt dışında yapılıyor ve yüksek bir ücret gerekiyor. Tedavisi için sadece 9 ayı kaldı. Bu süreçte Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası olarak üyemizin daima yanında olacağımızı ve her anlamda destekte bulunacağımızı belirttik. Eymen için ailesi tarafından da valilik izinli yardım kampanyası başlatılmış. Bu kampanyanın duyurulması için de sendikamızın imkanlarını seferber edeceğiz. Ben minik evladımız Melih Eymen’e Kayseri halkımızın, hayırseverlerimizin duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Kıymetli evladımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çelik, Ramazan ayı boyunca üyelerinin evlerine misafir olmaya devam edeceklerini söyledi.