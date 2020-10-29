Hizmet-İş Sendikası’ndan ‘Vefa ve Dayanışma Koşusu’

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına 3 etaptan oluşan vefa ve dayanışma koşusu düzenledi.

Sarımsaklı Barajı mevkiinde gerçekleştirilen koşuya Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yönetimi, Öz Sağlık İş Sendikası yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhuriyet Bayramımızın 97. Yılı anısına sendika olarak koşu düzenlediklerini söyleyerek şu şekilde devam etti, “Sarımsaklı Barajı bölgesinde 3 Etaptan oluşan bir koşu tertip ettik. Birinci etap aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için koşuldu, ikinci etap gece gündüz demeden milletimiz için canını hiçe sayan sağlık çalışanlarımız için koşuldu, üçüncü etap da belediyelerde çalışan ve toplu iş sözleşmesi süreçlerinde anlaşılamayan ve yasal süresi dolan üyelerimizin seslerini duyurabilmek için koşuldu” dedi.

Çelik, “02.04.2018 tarihinde kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan arkadaşlarımız kurumların kendi bünyelerine dahil edildiler. 30.07.2020 tarihinde de yerel yönetimlerde yani belediyelerde çalışan arkadaşlarımız için toplu sözleşme süreçlerimiz başladı. Yaklaşık iki buçuk yıldır bu tarihi iple çekiyorduk. Yetkili olduğumuz belediye şirketlerinin birçoğunda sözleşme süreçlerini tamamladık. Kayseri büyükşehir Belediyesi, Hacılar Belediyesi, Develi Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi Sarız Belediyesi, Yeşilhisar Belediyesi, Sarıoğlan Belediyesi iştiraklerinde sözleşmelerimizi imza altına aldık. Fakat yasal süre dolmasına rağmen toplu iş sözleşmesini tamamlayamadığımız işyerlerimiz var. Biz burada bu işyerlerimizde çalışan üyelerimizin sesi olmaya gayret gösteriyoruz. İşverenlerimizden; Cumhuriyetimizin 97. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle toplu iş sözleşmesi yapılamayan işyerlerimizde sürecin tamamlanmasını ve taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz. 11’inci Ay oldu hala sonuç alamadık. İnşallah bir an evvel istediğimiz sonuçları elde ederiz. İnşallah pandemi süreci son bulur, sağlık çalışanlarımız normal hayatına döner, toplu iş sözleşmelerimiz imza altına alınır. Bizler de Kayserimiz için daha verimli ve canla başla çalışmaya devam ederiz. Programımıza katılım sağlayanlara teşekkür ederim” dedi.