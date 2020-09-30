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Hizmet-İş Sendikası’ndan anlamlı yardım

GEÇİRDİĞİ TALİHSİZ BİR İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ÜYEMİZ ALİ ANDAÇ’IN AİLESİNE FERDİ KAZA SİGORTASINDAN TEMİN EDİLEN 50 BİN TL VERİLDİ.

KAYSERİ 30.09.2020, 12:16
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Hizmet-İş Sendikası’ndan anlamlı yardım

Geçirdiği talihsiz bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden üyemiz Ali Andaç’ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 50 Bin TL verildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 7 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet- İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklamada bulunarak şu şekilde devam etti:

“20.05.2020 tarihinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden KAYMEK A.Ş.’de çalışan üyemiz Ali Andaç’ın ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 50 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu para, merhumun geride bırakmış olduğu yakınlarının acısını dindirmez fakat bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyemize Allah’tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef; keşke hiç yaşanmasa dediğimiz iş kazaları hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeğidir. Allah Kayseri’ye hizmet eden ve alın terini döken çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur.”

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