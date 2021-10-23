Hikmet Karaman’ın Konyaspor’a karşı karnesi
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor’a karşı 22. kez rakip oluyor. Karaman geride kalan 21 maçta 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor’a karşı 22. kez rakip oluyor. Karaman geride kalan 21 maçta 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Teknik Direktör Hikmet Karaman, Konyaspor’a karşı 22.kez Süper Lig’de rakip olacak. Geride kalan 21 maçta Karaman’ın çalıştırdığı takımlar 5 kez kazandı, 7 kez yenildi, 9 kez berabere kaldı.
Kayserispor ile Konyaspor’a karşı 4 maça çıkan Karaman, bu maçlarda 1 kez galibiyet sevinci yaşarken 1 beraberlik 2 yenilgi aldı.
Karaman’ın Konyaspor karnesi şu şekilde:
Konyaspor-Kayserispor 0-0
Konyaspor-Ankaragücü 1-1
Malatyaspor-Konyaspor 1-1
Konyaspor-Kayserispor 2-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Alanyaspor-Konyaspor 1-2
Konyaspor-Ç.Rizespor 2-1
Ç.Rizespor-Konyaspor 1-1
Konyaspor-Ç.Rizespor 3-1
Ç.Rizespor-Konyaspor 0-0
Konyaspor-Ç.Rizespor 1-1
Ç.Rizespor-Konyaspor 1-1
Erciyesspor-Konyaspor 1-0
Konyaspor-Manisaspor 0-0
Manisaspor-Konyaspor 0-1
Konyaspor-Ankaraspor 1-3
Konyaspor-Ankaragücü 2-0
Ankaragücü-Konyaspor 2-0
Ankaragücü-Konyaspor 3-0
Konyaspor-Kayserispor 3-1
Ç.Rizespor-Konyaspor 1-1