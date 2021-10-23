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Hikmet Karaman’ın Konyaspor’a karşı karnesi

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor’a karşı 22. kez rakip oluyor. Karaman geride kalan 21 maçta 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.

KAYSERİ 23.10.2021, 09:43
Hikmet Karaman’ın Konyaspor’a karşı karnesi

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor’a karşı 22. kez rakip oluyor. Karaman geride kalan 21 maçta 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Konyaspor’a karşı 22.kez Süper Lig’de rakip olacak. Geride kalan 21 maçta Karaman’ın çalıştırdığı takımlar 5 kez kazandı, 7 kez yenildi, 9 kez berabere kaldı.

Kayserispor ile Konyaspor’a karşı 4 maça çıkan Karaman, bu maçlarda 1 kez galibiyet sevinci yaşarken 1 beraberlik 2 yenilgi aldı.

Karaman’ın Konyaspor karnesi şu şekilde:

Konyaspor-Kayserispor 0-0

Konyaspor-Ankaragücü 1-1

Malatyaspor-Konyaspor 1-1

Konyaspor-Kayserispor 2-1

Konyaspor-Kayserispor 0-1

Alanyaspor-Konyaspor 1-2

Konyaspor-Ç.Rizespor 2-1

Ç.Rizespor-Konyaspor 1-1

Konyaspor-Ç.Rizespor 3-1

Ç.Rizespor-Konyaspor 0-0

Konyaspor-Ç.Rizespor 1-1

Ç.Rizespor-Konyaspor 1-1

Erciyesspor-Konyaspor 1-0

Konyaspor-Manisaspor 0-0

Manisaspor-Konyaspor 0-1

Konyaspor-Ankaraspor 1-3

Konyaspor-Ankaragücü 2-0

Ankaragücü-Konyaspor 2-0

Ankaragücü-Konyaspor 3-0

Konyaspor-Kayserispor 3-1

Ç.Rizespor-Konyaspor 1-1

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