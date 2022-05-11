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Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonsor maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
KAYSERİ 11.05.2022, 10:26 11.05.2022, 10:38
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı final 2. maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Maçı 4-2 kazanan takımını dakikalarca alkışlayan Karaman, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi gösterisi karşısında duygulandı.
Taraftarın üçlü çektirdiği Hikmet Karaman, Kadir Has Stadı çimleri üzerinde gözyaşlarına engel olamadı.