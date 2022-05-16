Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana heyelanda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yahyalı İlçesi Kapuzbaşı Şelaleler Mevkiinde aşırı yağış sonucu yolda heyelan meydana geldiği ve mahsur kalan araçların olduğu bilgisi üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri koordinasyonunda belediye ve itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mahsur kalan araçlardaki 4 kişi ve araçlar kurtarıldı.

Belediye ekiplerince gece boyu yapılan çalışmalar sonucu yol tek taraflı ulaşıma açıldı.